Aosta in bicicletta, persi 144 stalli di sosta nel capoluogo

(ANSA) - AOSTA, 28 DIC - Sono 144 gli stalli di sosta sottratti complessivamente con la realizzazione del progetto 'Aosta in bicicletta', ma "il saldo si attesta a -55 considerando gli stalli recuperabili in altri parcheggi nelle vicinanze". Lo ha affermato l'assessore all'Ambiente, alla pianificazione territoriale e alla mobilità del Comune di Aosta, Loris Sartore, rispondendo a una interrogazione della Lega.

"I 15 chilometri di rete ciclabile andranno bene solo nel momento in cui si darà un'alternativa ai parcheggi di attestamento", ha detto nel suo intervento Bruno Giordano (Lega).

La giunta comunale punta però sui parcheggi in struttura che, ha sottolineato Sartore "non sono saturi, mediamente il loro utilizzo si attesta attorno al 50%, con punte del 70-80% in alcune fasce orarie. Ci sono il Carrel a 300 metri da piazza Chanoux, il De La Ville, sempre vuoto ad eccezione dei camper, a 650 metri, e il parcheggio Parini che non va mai oltre l'80% del tasso di occupazione, e solo nelle ore di punta". (ANSA).