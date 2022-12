'Picchiato per un parcheggio sotto casa', aggressione ad Aosta

Picchiato da tre giovani dopo uno scambio di battute per un parcheggio: è quanto ha denunciato un aostano di 55 anni, operaio della Cogne acciai speciali. Dal referto del pronto soccorso dell'ospedale Parini emerge una prognosi di 15 giorni. Oltre ad escoriazioni e tumefazioni al volto, ha riportato la distorsione della spalla sinistra, che i sanitari sospettano essere lesionata.

I fatti risalgono a mercoledì 21 dicembre in via Gastaldi, strada di palazzine a due piani che incrocia viale Conte Crotti . "Erano le 17,30-18. Stavo sistemando la mia cantina - ricostruisce l'uomo - quando in tre sono arrivati in auto e hanno parcheggiato nella via. Ma quei posti servono ai condòmini, così ho chiesto se loro abitassero lì. Si sono diretti in un locale di viale Conte Crotti a bere e poi sono usciti in cinque, non erano più soltanto i tre di prima. Ho capito che cercavano la lite, così sono andato in cantina. Ho chiuso il portone e uno di loro lo ha colpito con dei pugni, rompendo il vetro". Così sarebbe nata l'aggressione: "Gli ho detto che doveva pagare i danni e di aspettare perché stavo per chiamare i carabinieri. Mi ha attaccato lui e poi gli altri due, vedendolo in difficoltà, sono intervenuti. Mi hanno picchiato in tre, avranno avuto tra i 25 e i 30 anni. Due mi tenevano, ho preso calci e pugni in testa, dappertutto. Sono stato spinto contro un balcone, mi hanno buttato a terra e mi hanno anche rotto gli occhiali". Quindi sul posto "sono arrivati i carabinieri, che hanno chiamato l'ambulanza". Ora "sono fermo, non posso lavorare, devo fare altre visite per la spalla per capire se devo essere operato o no". Secondo l'uomo è stato "un pestaggio da delinquenti, preparato".