Il Natale della famiglia Bocelli al Castel Savoia

(ANSA) - AOSTA, 29 NOV - Per il loro primo album insieme, 'A Family Christmas', Andrea Bocelli si esibisce in occasione del Natale al figlio 25enne Matteo e alla figlia di dieci anni Virginia. Per i progetti legati all'album di Natale, fra cui il video ufficiale del singolo principale 'The Greatest Gift' e uno speciale Tv per l'emittente Tbn e YouTube, la famiglia Bocelli ha scelto l'ambientazione fiabesca di Castel Savoia, il castello reale di Gressoney-Saint-Jean, in Valle d'Aosta.

Il video inizia con una panoramica esterna del castello immerso in una foresta di abeti. Le luci calde provenienti dalle finestre illuminano il buio della sera e al suo interno Andrea, Matteo e Virginia Bocelli cantano intorno al pianoforte illuminati dal luccichio degli alberi di Natale. Poi Matteo cammina nel giardino botanico ai piedi del maniero e mentre intona il ritornello la foresta si trasforma in un luogo incantato con fate che danzano leggiadre, tutto sotto ad una magica nevicata di luci. Il video si chiude con una vista del castello circondato dalle montagne della Valle illuminate dalla magia del Natale.

Il video è disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Andrea Bocelli a dicembre sarà affiancato da Matteo e Virginia nel loro primo tour ufficiale negli Stati Uniti, che includerà brani di A Family Christmas. Il tour inizierà il primo dicembre al Chase Center di San Francisco e prevede esibizioni a Bridgeport, Savannah, Indianapolis e nella nuova sede della Ubs Arena a Long Island. Il 14 dicembre tornerà al Madison Square Garden di New York. (ANSA).