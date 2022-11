Alleati Uv, valutazioni sul documento del Comité fédéral

(ANSA) - AOSTA, 22 NOV - "Stiamo facendo delle valutazioni sul piano politico e appena avremo modo di chiudere il cerchio decideremo il percorso". Così Albert Chatrian, coordinatore di Alliance valdotaine, sul documento elaborato ieri dal Comité fédéral del Leone rampante per dare più stabilità alla maggioranza regionale.

Sono giornate di confronto tra gli alleati dell'Union valdotaine: dopo una prima riunione ieri sera tra il gruppo degli 11, le forze politiche si sono riservate di discuterne al loro interno.

L'idea è di arrivare al tavolo di confronto con l'Uv portando un documento condiviso o, quantomeno, una linea comune. La riunione tra le commissioni politiche di maggioranza è prevista nei prossimi giorni, tra giovedì e venerdì.

Ciò che filtra da parte di alcuni alleati è una insoddisfazione per il documento del Comité, che viene considerato non del tutto chiaro nell'indicare una linea politica definita da perseguire. (ANSA).