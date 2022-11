Svelato il manifesto della 1023/a Fiera di Sant'Orso

(ANSA) - AOSTA, 19 NOV - E' stato svelato il manifesto dell'edizione numero 1023 della Fiera di Sant'Orso: anche quest'anno è stato esposto ad Aosta nell'ambito del Marché vert Noël. Si trova in piazza Roncas e in piazza della Cattedrale, fino al 6 gennaio 2023.

Per la sua realizzazione, lo studio grafico Seghesio Grivon, di Aosta, a cui sono state affidate la comunicazione e la promozione delle manifestazioni di artigianato di tradizione, ha proposto di coinvolgere la Scuola internazionale di comics di Torino. Del progetto fanno parte anche due classi del Liceo classico artistico musicale di Aosta, che realizzeranno il manifesto della Foire de Donnas 2023.

L'illustrazione del manifesto scelto per la Fiera di Sant'Orso è di Davide Arena, studente di una delle classi che ha partecipato al progetto. L'immagine rappresenta la sezione di un tronco che cresce verso l'esterno, intorno al suo nucleo: Sant'Orso con i suoi attributi iconografici. Gli anelli esterni si formano anno dopo anno: sono gli elementi caratterizzanti del territorio della regione, gli oggetti della tradizione, originali o rielaborati, e i personaggi che vediamo in fiera oggi. L'albero è visto in sezione, ma non è un albero tagliato, morto, ma un albero vivo, che produce ancora rami e foglie.

La Struttura attrattività del territorio, internazionalizzazione e artigianato di tradizione partecipa al Marché vert Noel anche con l'ottava edizione dell'iniziativa Vers la Foire de Saint'Ours. L'obiettivo è di avvicinare il pubblico dei mercatini all'artigianato valdostano di tradizione, realizzando uno spazio adibito alla promozione della millenaria Fiera di Sant'Orso, che ricrea un 'Atelier d'antan', e prevedendo anche dimostrazioni di tecniche di lavorazioni artigianali. (ANSA).