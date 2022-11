Scuola, inaugurata un'Aula Natura all'Eugenia Martinet di Aosta

L'istituzione scolastica Eugenia Martinet di Aosta ha un'Aula Natura. Filo conduttore del progetto 'Aule Natura' del Wwf è di promuovere e valorizzare spazi verdi per bambini e ragazzi nelle scuole italiane, con l'obiettivo di educare le nuove generazioni al rispetto dell'ambiente. Obiettivo dell'iniziativa - sostenuta da Procter & Gamble nell'ambito di un programma di cittadinanza d'impresa - è di realizzare, entro il 2024, oltre 50 Aule Natura nelle scuole di tutta Italia.

All'incontro di oggi è stata inaugurata un'Aula Natura che rappresenta il 'biglietto da visita' della scuola, con più di 200 mq, di cui 12 mq dedicati "al piccolo stagno circondato da piante erbacee e perenni per attirare - fanno sapere i promotori del progetto - l'entomofauna e ricreare l'ambiente di zona umida. La siepe è il palcoscenico dell'avifauna locale, mentre le essenze arbustive ed erbacee nutrici e nettarifere sono a disposizione di farfalle e altri insetti impollinatori. L'orto in cassoni è affidato alla cura dei bambini, come l'aiuola dedicata alla coltivazione di tappezzanti e bulbi dove i bimbi possono cimentarsi nel mettere a dimora i loro fiori e vederli sbocciare durante il periodo scolastico". Ne usufruiranno 650 alunni negli anni scolastici 2022/23 e 2023/24.