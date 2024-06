Lo spread tra Btp e Bund sale in avvio di giornata dopo le elezioni europee. Il differenziale tra i due titoli di Stato a dieci anni si porta da 133 a 137,6 punti e il rendimento del decennale italiano sale sopra il 4 per cento mentre quello tedesco resta al 2,62 per cento.



