Come nelle attese, dopo l'avanzata delle destre in Europa, il nervosismo domina sui mercati. Parigi subisce più di tutti e dopo un'apertura dell'ndice CAC-40 a -0,12% il listino crolla a -2,2% con il presidente Macron che chiede elezioni anticipate. Avvio incerto per Francoforte (-0,04%), mentre Londra cede lo 0,74 per cento.



