Gli scatti di Tina Modotti al centro Saint-Benin di Aosta

Si intitola "Tina Modotti. La genesi di uno sguardo moderno" la mostra dedicata alla celebre fotografa che sarà allestita fino al 12 marzo 2023 al centro Saint-Benin di Aosta. L'inaugurazione è in programma venerdì 11 novembre alla presenza dell'ambasciatore del Messico.

In esposizione oltre 100 scatti provenienti dalla collezione dell'Istituto nazionale di antropologia e storia (Inah) e dalla Fototeca nazionale di Città del Messico. Nel percorso espositivo trovano posto gli studi di Tina Modotti sulle tradizioni popolari, sull'architettura urbana, i famosi reportage sulle classi lavoratrici e sui movimenti rivoluzionari che raccontano di uomini, donne e territori, i ritratti e i celebri studi sulle mani.

"Avventurosa, nomade e misteriosa - scrive la curatrice Dominique Lora - la personalità artistica di Tina Modotti è permeata da un talento ricco e plurale ma è soprattutto caratterizzata da uno sguardo acuto e lenticolare capace di raggiungere l'essenza dei singoli e delle cose. Donna e artista moderna ante-tempore, la Modotti ha esercitato un'influenza tangibile, decisiva e duratura sullo sviluppo dell'arte fotografica in Messico e a livello internazionale".