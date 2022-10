Aosta, al via intervento di forestazione urbana

La Giunta comunale di Aosta ha approvato un Protocollo d'intesa con l'associazione Rete Clima per la realizzazione di un progetto forestazione urbana.

L'area interessata è ubicata in via Paravera, nei pressi dell'ipermercato Cidac, e ha una estensione di circa 3.770 metri quadrati. E' prevista la messa a dimora di 1.000 piantine forestali (tra alberi e arbusti) con l'obiettivo di "salvaguardare e migliorare gli equilibri, purtroppo sempre più precari, tra risorse naturali e sfruttamento antropico delle aree urbane e periurbane". "L'intervento - commenta l'assessore all'Ambiente, Loris Sartore - rappresenta innanzitutto un interessante contributo al contrasto ai fenomeni di cambiamento climatico per quanto attiene al riequilibrio delle emissioni di CO2. L'area inoltre assolverà anche a una funzione di attenuazione dei picchi di calore dei mesi estivi, e contribuirà ad accrescere la biodiversità sia vegetale, sia animale, e a migliorare la qualità dell'aria, esercitando una funzione di filtro per gli inquinanti. Inoltre, potrà costituire l'occasione per le scuole di scoprire la natura in città, oltre a rappresentare un'oasi di svago e di relax a due passi da casa.

Piantare alberi e ricostruire gli ambienti naturali è una delle più importanti azioni che possiamo fare per contribuire ad aumentare l'equilibrio nel rapporto uomo-ambiente".