Regione: Vda aperta, Uv già governa con Lega e Forza Italia

"L'approvazione da parte dell'attuale traballante maggioranza, con l'astensione di Erika Guichardaz e Chiara Minelli, delle due mozioni leghiste contro l'Ambiente è un pessimo segnale. Sul piano politico, conferma il "teatrino" delle elezioni politiche, con la falsa contrapposizione tra autonomisti e destra. L'Union già governa con Lega e Forza Italia e il Pd si adegua votando o comportandosi come l'indifferente Padovani, che vota la prima e si assenta sulla seconda. Insomma si tratta solo di formalizzare la spartizione delle poltrone". Lo scrive, in una nota, la coalizione 'Valle d'Aosta aperta', aggiungendo che "le mozioni sul lupo e sulla pernice e lepre dimostrano, inoltre, il distacco siderale tra il Consiglio regionale e la società valdostana: in piena crisi economico-sociale, con una guerra nel cuore dell'Europa, la preoccupazione della maggioranza è il sacro diritto tradizionale di tornare a sparare".