Elezioni, va avanti progetto 'Valle d'Aosta aperta'

"Valle d'Aosta Aperta continua!": le segreterie regionali di Area Democratica Gauche Autonomiste, Adu-Sinistra italiana e M5S - che in coalizione alle recenti elezioni politiche hanno ottenuto oltre il 10% dei consensi - hanno espresso la volontà di "continuare e rafforzare il lavoro iniziato due anni fa, premiato dagli elettori e tener fede a quanto promesso in campagna elettorale". "I contenuti programmatici - scrivono in una nota - non sono slogan ma punti fondamentali di un progetto che continua nel tempo, per costruire una reale alternativa politica al minestrone autonomista e progressista solo nel titolo ma sempre pronto a collaborare e votare leggi e mozioni con la Lega e Forza Italia.

Siamo consapevoli di aver lanciato un progetto che rappresenta comunque un laboratorio politico e un punto di riferimento molto importante anche per altre realtà in Italia, deluse dalle forze politiche che hanno tradito le battaglie della sinistra o le hanno sostenuto solo a livello di facciata. Contro l'avanzata delle destre serve unire le forze in un progetto chiaro e privo di ambiguità. Solo così i tanti delusi dalla politica torneranno ad avere una speranza per cui impegnarsi e lottare".