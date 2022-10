Siccità, ministero cambia disciplinare Fontina dop

(ANSA) - AOSTA, 01 OTT - A causa della siccità cambia temporaneamente il disciplinare di produzione della Fontina Dop.

Lo ha disposto il ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali, prevedendo che "l'alimentazione delle lattifere dev'essere costituita da fieno ed erba verde prodotti per almeno il 55% in Valle d'Aosta". Prima di questa variazione, valida dal 21 settembre scorso al 31 maggio 2023, fieno ed erba dovevano essere prodotti interamente nella regione alpina.

L'intervento del ministero arriva a seguito della richiesta del Consorzio produttori e tutela della Fontina. La decisione tiene conto anche del decreto dell'assessorato regionale all'Agricoltura, datato 16 agosto 2022, che ha per oggetto la "dichiarazione di avversità atmosferica assimilabile a calamità naturale, sull'intero territorio regionale, determinata dal perdurare" di una "situazione di deficit idrico associato a temperature giornaliere di molto superiori alla media e alla mancanza di precipitazioni piovose". Il 19 settembre scorso, poi, l'Arpa della Valle d'Aosta ha realizzato una relazione tecnica con cui evidenzia che "nel periodo estivo 2022 c'è stata una riduzione della superfice prato- pascolativa regionale del 33% nel mese di luglio e del 43% del mese di agosto rispetto agli anni 2018/2021". Visti questi dati, scrive la dirigente ministeriale Roberta Cafiero, riferendosi all'art. 4 del disciplinare - secondo cui "l'alimentazione delle lattifere deve essere costituita da fieno ed erba verde prodotti in Valle d'Aosta" - "allo stato attuale, non può essere mantenuto tale vincolo". Per lo stesso dipartimento delle Politiche competitive della qualità agroalimentare della pesca "le modifiche apportate non influiscono sulle caratteristiche essenziali della Fontina Dop". (ANSA).