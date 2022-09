Vaiolo scimmie, disponibile il vaccino in Valle d'Aosta

(ANSA) - AOSTA, 28 SET - E' disponibile anche in Valle d'Aosta il vaccino contro il vaiolo delle scimmie. Lo comunica l'azienda Usl, spiegando che ad oggi nella regione alpina non si sono registrati casi della malattia.

La vaccinazione è offerta gratuitamente alle categorie di soggetti ad alto rischio, di età superiore ai 18 anni, indicati in una circolare ministeriale (la numero 35365 del 5 agosto 2022: https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno =2022&codLeg=88498&parte=1%20&serie=null).

ll ciclo di vaccinazione primaria prevede due dosi, di cui la seconda è da effettuarsi a distanza di almeno quattro settimane dalla prima.

La dose di richiamo può essere fatta da chi ha ricevuto in passato almeno una dose di vaccino antivaiolo o da chi abbia concluso il ciclo vaccinale di due dosi da oltre due anni.

Per ricevere informazioni e per prenotazione della vaccinazione, i cittadini che si riconoscono nelle "categorie a rischio" indicate nella circolare ministeriale possono contattare il Servizio vaccinale al numero 0165 546080 dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13.00, martedì e giovedì anche dalle 14 alle 15. (ANSA).