Grosjean wine trail, sabato 8 ottobre la seconda edizione

(ANSA) - QUART, 28 SET - Scatterà sabato 8 ottobre tra i vigneti di Quart la seconda edizione del Grosjean wine trail. Il confermato percorso di 15 km con 700 metri di dislivello positivo assegnerà i titoli regionali di Fidal trail running. Ma ci saranno anche tre novità: una prova non competitiva di 10 km (500 metri di dislivello positivo), un percorso enogastronomico di circa tre km e lo Young trail, per i giovani dai 3 ai 14 anni, sulle distanze di 500 metri, 1 e 2,5 km.

La prima edizione ha dimostrato che "abbinare il mondo dello sport sano al mondo del vino è qualcosa che piace molto", ha detto in conferenza stampa Hervé Grosjean, dell'omonima azienda vitivinicola. "Manifestazioni come questa sono da traino per tutto il territorio", ha aggiunto Fabrizio Bertholin, sindaco di Quart. "L'evento sarà plastic free e parte del ricavato andrà a fondazione Ollignan", la cui sede è adiacente a quella di Grosjean, e che collaborerà alla manifestazione, ha sottolineato l'organizzatore, Giovanni Ienaro.

"Con i fondi della prima edizione ha potuto inagurare un vigneto a forma di spirale che sarà attraversato da tutti i concorrenti", ha anticipato. "A difendere il titolo ci saranno Xavier Chevrier e Stefania Canale ed è confermata anche la presenza del Team 3 gambe in spalla". Secondo Liana Calvesi, presidente del Comitato Fidal Valle d'Aosta, "è giusto dare importanza al trail e non solo all'attività in pista". "Attività all'aria aperta come la corsa e lo sci hanno un grandissimo rilievo nel dossier con cui la Valle d'Aosta ha ottenuto il titolo di Regione europea dello sport 2023" da Aces Europe, ha aggiunto l'assessore regionale allo Sport, Jean-Pierre Guichardaz. (ANSA).