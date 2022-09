Morta investita dalla sua auto, lunedì funerale a Valtournenche

(ANSA) - AOSTA, 24 SET - Sarà celebrato lunedì 26 settembre alle ore 9.30 nella chiesa parrocchiale di Valtournenche il funerale di Monica Gazzola, l'infermiera di 59 anni morta dopo essere stata travolta dalla propria auto, la sera di mercoledì 21, fuori dalla casa dove abitava con il suo compagno, a Fenis.

La donna era residente nel comune ai piedi del Cervino.

Gli inquirenti non hanno ritenuto necessario disporre l'autopsia, risultando evidente la causa del decesso. In base agli accertamenti dei carabinieri della stazione di Nus e della Compagnia di Chatillon e Saint-Vincent, Gazzola, tornata a casa dal lavoro, aveva parcheggiato la sua Fiat Panda sotto casa, in frazione Cors. Non avendo però inserite né la marcia né il freno a mano, la vettura, che si trovava in lieve pendenza, ha iniziato a muoversi, travolgendola mentre lei si trovava sul lato posteriore del veicolo.

L'allarme è stato dato dal compagno dopo le 23, quando, dopo alcune ricerche, non era riuscito a trovarla. I soccorritori del 118 giunti sul posto hanno solo potuto constatare il decesso.

(ANSA).