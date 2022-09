Pride ad Aosta, Lega Vda diffida Comune su patrocinio

La Lega Vda ha trasmesso all'amministrazione comunale di Aosta una diffida con invito al ritiro del patrocinio del Comune alla manifestazione definita "Aosta Pride". E' quanto si legge in una nota della Lega Vda nella quale si precisa che "la diffida si basa su un approfondito studio giuridico ed amministrativo concernente le disposizioni che disciplinano la concessione del patrocinio, nelle quali si evidenzia come una manifestazione con evidenti fini politici di propaganda e di finanziamento della propria struttura non possa assolutamente rientrare fra quelle supportabili dall'Amministrazione".

"Oltre a questi approfondimenti - prosegue la nota - risulta utile e necessario evidenziare come, in un periodo nel quale le famiglie faticano ad arrivare alla fine del mese e le imprese chiudono i battenti, il Comune di Aosta non si faccia scrupoli nel finanziare con 10.000 euro un evento con evidenti finalità politiche, al punto da avere un vero e proprio 'manifesto politico', invece di pensare al bene delle famiglie ed allo sviluppo del territorio".