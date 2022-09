Aosta Pride, in calendario 16 eventi nella Plaine

Sono 16 gli eventi culturali - concerti, spettacoli, proiezioni, laboratori teatrali e presentazioni di libri - previsti nell'ambito dell'Aosta Pride, in programma dal 26 settembre all'8 ottobre. Si svolgeranno nel capoluogo valdostano ma anche ad Arvier, Jovençan e Gressan.

La Giunta comunale di Aosta ha approvato la programmazione assieme ad una bozza di Accordo di collaborazione che verrà sottoscritto con l'Associazione Arcigay Valle d'Aosta Queer VdA per definire e delineare meglio le attività complementari e i termini della partecipazione dell'Amministrazione comunale.

In occasione della prima edizione dell'Aosta Pride, inoltre, verrà messo a dimora un albero commemorativo all'interno dei giardini di via Monte Solarolo.

Alla parata finale è annunciata la partecipazione, tra i personaggi noti al grande pubblico, anche dell’attivista e artista Vladimir Luxuria. L’ex deputata, la sera prima, sarà protagonista di una stand up comedy al teatro della Cittadella (ore 21). Nel programma degli eventi sono previsti vari eventi: dal concerto di Lala McCallan al Theatre de la Ville (26 settembre, ore 21) all’incontro con l’associazione Cattolici queer (28 settembre, ore 18,30, a Jovençan), passando per il Tango queer all’area verde di Gressan (30 settembre, ore 21), il laboratorio teatrale su un testo Lgbtqia+ al Csv (il 2 ottobre, ore 21), le presentazioni alla bocciofila del quartiere Cogne dei volumi di Pierluigi Gallucci (3 ottobre, ore 18,30) e Aldo Mastellone (7 ottobre, ore 18.30), i cortometraggi queer all’auditorium di Arvier (il 27 settembre e il 5 ottobre, ore 21). Nella propria delibera la giunta comunale ha prenotato una spesa complessiva massima di 9.500 euro (5.000 euro dal capitolo Manifestazioni culturali e 4.500 euro per Iniziative per parità di genere).