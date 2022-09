Sport invernali: Atleta dell'anno, tre valdostani in lizza

Federica Brignone, Federico Pellegrino e Simone Origone sono in lizza per il titolo di 'Atleta dell'anno 2022' promosso dalla Federazione italiana sport invernali. La premiazione avverrà nell'ambito del salone 'Skipass' di a Modena, in programma dal 29 ottobre al primo novembre. Oltre ai tre valdostani sono stati selezionati anche Michele Boscacci (scialpinismo), Nadia Delago (sci alpino), Dominik Fischnaller (slittino pista artificiale), Sofia Goggia (sci alpino), Valentina Greggio (sci di velocità), Valentina Margaglio (skeleton), Michela Moioli (snowboardcross), Omar Visintin (snowboardcross) e Dorothea Wierer (biathlon).Le votazioni si chiuderanno, per la prima fase, il 30 settembre; i tre finalisti che riporteranno più preferenze passeranno alla fase 2 (voto dal primo al 21 ottobre). Si può esprimere la propria preferenza inviando una mail all'indirizzo atletafisi@fisi.org.

Nell'albo d'oro troviam, tra i vincitori valdostani, ci sono Arianna Follis (2009), Federico Pellegrino (2016) e Federica Brignone (2020).