Energia: Giorgetti, -30% per impianti a fune è strada tracciata

"Nell'ultimo decreto abbiamo optato per aumentare l'aiuto, il sussidio a tutti, portandolo al 30% della bolletta. Quindi gli energivori hanno il 40%, gli impianti a fune avrebbero il 30%, che è comunque più del doppio rispetto a prima". Lo ha detto ai giornalisti il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, collegato ad un appuntamento elettorale ad Aosta. "D'altronde - ha aggiunto - sono misure stabilite per settembre, ottobre e novembre. Sappiamo che la stagione inizia soprattutto dopo: è una strada tracciata per il nuovo governo. Quindi è un indirizzo chiarissimo per cui almeno un terzo delle bollette dovrà essere posto a carico della finanza pubblica. Dobbiamo aspettare anche l'evoluzione dei prezzi. Se i prezzi continueranno a essere così alti dovremo intervenire nuovamente e ancora in modo maggiore. La speranza è che magari anche attraverso le nuove regole, che noi auspichiamo, l'Europa deciderà forse dal 30 settembre, riusciremo ad abbassare e calmierare i prezzi a livello europeo. Se così non accadesse dovrà tornare il governo italiano a metterci mano".