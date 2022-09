Tor des Glaciers, vittoria e record per francese Raichon

Il francese Sebastien Raichon ha vinto l'edizione 2022 del Tor des Glaciers, massacrante gara di corsa in montagna di 450 chilometri con 32.000 metri di dislivello positivo, che si corre in Valle d'Aosta. E' giunto sul traguardo di Courmayeur con il tempo di 123 ore, 57 minuti e 18 secondi, nuovo record della competizione. Alle sue spalle viaggiano appaiati il francese Luca Papi e il sudafricano Tiaan Erwee. In campo femminile è in testa l'italiana Marina Plavan con un paio di ore di vantaggio sulla belga Isabelle Ost.