Scienza: ad Aosta sette appuntamenti per tutti

Dall'astronomia al cambiamento climatico, dal dibattito sull'energia nucleare ai fallimenti che conducono a straordinarie scoperte. Questi i temi de "La scienza non si rassegna", sette appuntamenti che dal 7 ottobre all'11 novembre animeranno Aosta, ospitando alcuni fra i più popolari divulgatori social e scrittori del mondo scientifico. La rassegna è stata ideata dalla libreria Briviodue di Aosta in collaborazione con la Cittadella dei giovani di via Garibaldi e ha il patrocinio dell'Osservatorio astronomico della Regione Valle d'Aosta.

Gli incontri - aperti a tutti e con un occhio di riguardo per le scuole che vorranno partecipare - si terranno fra la Cittadella e il salone Ducale del municipio. A moderarli sarà la conduttrice radiofonica e ideatrice della rassegna Fabiola Megna. Fra gli ospiti ci saranno Filippo Bonaventura, Lorenzo Colombo e Matteo Miluzio, autori delle pagine social "Chi ha paura del buio?"; Luca Romano, ideatore della pagina Facebook "L'avvocato dell'Atomo" e autore dell'omonimo libro pubblicato nel 2022 e Roberto Mercadini, che parlerà del suo ultimo libro "L'ingegno e le tenebre". Il programma completo è consultabile sul sito della Cittadella dei Giovani di Aosta.

"La scienza davvero non si rassegna alla disinformazione e alle teorie non scientifiche. E non si rassegna al fallimento - commenta Megna - prosegue e non si rassegna al tempo e all'autorità. L'obiettivo della manifestazione è riempire spazi vuoti affinché non siano riempiti dalla disinformazione".