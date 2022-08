Rientra allerta gialla per maltempo in Valle d'Aosta

(ANSA) - AOSTA, 19 AGO - E' rientrata l'allerta gialla (ordinaria criticità, livello 1 su 3) per il vento forte che ieri era previsto per la giornata di oggi su tutto il territorio della Valle d'Aosta. Il bollettino emesso nel pomeriggio dal Centro funzionale regionale non segnala più infatti una situazione di criticità. "La differenza barica - si legge - tra i due versanti alpini, unita a correnti settentrionali, determineranno dal pomeriggio odierno vento anche intenso in montagna con foehn nelle valli".

Riguardo alla criticità idrogeologica per i temporali previsti ieri non vengono segnalati dissesti.

Visto il report di allertamento per il ghiacciaio di Planpincieux, a Courmayeur rimangono in vigore le misure preventive di protezione civile già scattate mercoledì 17 agosto: divieto di accesso ed evacuazione di alcuni immobili in un'area ai piedi del ghiacciaio, comunale della Val Ferret aperta ma monitorata, dalle ore 20 traffico dei veicoli deviato sulla strada secondaria della Montitta con senso unico alternato. (ANSA).