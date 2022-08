Ambiente, Aosta aderisce a Settimana mobilità sostenibile

Il Comune di Aosta aderisce alla "Settimana Europea della Mobilità Sostenibile", in programma dal 16 al 22 settembre. Tema di quest'edizione della manifestazione è "Migliori connessioni", volto alla "promozione di una maggiore sinergia tra persone e luoghi per aumentare la consapevolezza verso la mobilità sostenibile e per incentivare un cambiamento degli stili di vita in favore di una mobilità attiva".

La manifestazione è organizzata in collaborazione con l'associazione Fiab Aosta à Velo, il Comitato regionale Valle d'Aosta della Federazione ciclistica italiana e Legambiente Valle d'Aosta.