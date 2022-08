Ferrovia: Lavevaz, elettrificazione Aosta-Ivrea è strategica

Il progetto di elettrificazione della tratta ferroviaria Aosta-Ivrea "riveste un'importanza strategica non solo per la Valle d'Aosta ma anche per il Piemonte" e "prosegue il proprio iter secondo le previsioni". Lo dichiara il presidente della Regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz, a seguito dell'assenso da parte della Giunta per il perfezionamento dell'intesa tra Stato e Regione sul progetto definitivo dei lavori, proposto da Rfi, "condizionandolo al recepimento delle prescrizioni e condizioni indicate dalle varie strutture regionali interessate".

"Con l'approvazione di oggi - propsegue Lavevaz - viene ribadita la necessità di questa opera, così come definita nel progetto Rfi. L'imprescindibile completamento dell'elettrificazione, senza alcuna interruzione, consentirà di connettere finalmente la Valle d'Aosta alla rete ferroviaria elettrificata italiana e di utilizzare treni elettrici più capienti introducendo una sostanziale e irrinunciabile miglioria del servizio di trasporto. Si tratta di un intervento complesso e articolato che necessita di una larga condivisione e che si potrà arricchire del dialogo con la Regione Piemonte".