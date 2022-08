Elezioni: Uv propone il presidente del Celva Franco Manes

Il Comité fédéral dell'Union valdotaine ha individuato Franco Manes, presidente del Cpel e del Celva e sindaco di Doues, come candidato per le prossime elezioni politiche del 25 settembre. Il suo nome dovrà essere proposto agli alleati del Mouvement. Accanto a Manes, verosimilmente candidato alla Camera, dovrebbe correre per il Senato il docente universitario ed ex presidente della Regione Roberto Louvin.