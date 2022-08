Elezioni: Pour l'Autonomie rompe con autonomisti-progressisti

"Dopo due incontri avuti con i movimenti autonomisti-progressisti, nei quali non si è mai discusso di programma e candidati come da noi espressamente richiesto in entrambe le occasioni, e considerate le tempistiche ormai ridotte al minimo che non consentono nessun tipo di reale confronto, In merito alle elezioni politiche del 25 settembre 2022, il Direttivo di Pour l'Autonomie comunica la propria decisione di non partecipare più a nuove interlocuzioni". E' quanto si legge in una nota del movimento autonomista valdostano.