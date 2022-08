Elezioni: Pci in Vda candida Ianni e Leray

Sono Davide Ianni, di 31 anni, ingegnere informatico, e Giovanni Guglielmo Leray, di 54 anni, operatore di Polizia Locale ad Aosta i candidati - il primo alla Camera e il secondo al Senato - del Partito comunista italiano in Valle d'Aosta per le elezioni del 25 settembre. "Abbiamo tentato di dare vita ad una alleanza elettorale con le altre forze della sinistra di classe in cui fosse presente il proprio simbolo - si legge in una nota - ma la proposta non è stata accettata". Il Pci procederà alla raccolta delle sottoscrizioni necessarie per prendere parte alla competizione elettorale.

"Il programma - si legge ancora - si articolerà sui seguenti temi: Pace, contro tutte le guerre imperialiste, uscita dell'Italia dalla Nato e della Nato dall'Italia; Lavoro, abolizione di tutte le leggi sul precariato a partire dal Jobs Act, riduzione dell'orario a parità di salario, aumento dei salari, riduzione dell'età di pensionamento; Sanità, pubblica, gratuita, laica e di qualità con l'abolizione di tutti i ticket; Scuola, pubblica, gratuita, laica e di qualità con l'estensione dell'obbligo scolastico ai 18 anni".