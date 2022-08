Covid: aumentano vittime in Valle d'Aosta, morta una donna

Aumenta il numero di vittime con Covid dall'inizio della pandemia in Valle d'Aosta. Da inizio settimana si è registrato un nuovo decesso: si tratta di una donna di 95 anni che era ricoverata in ospedale. Il numero delle vittime sale così a 547.

Sono 13 le persone con sintomi ricoverate all'ospedale Umberto Parini di Aosta. Lo riporta il bollettino ministeriale diffuso oggi. I contagiati in isolamento domiciliare sono 1.067 e il totale degli attualmente positivi è di 1.080 (ieri erano 1.094).