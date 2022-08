Sanità: Cgil denuncia, valdostani senza medico di base

"Mancano i medici curanti per i valdostani, ci sono residenti scoperti e il problema è molto pesante: dopo 90 giorni senza medico di base decade anche l'assistenza sanitaria". Lo dice il sindacalista della Cgil funzione pubblica Andrea Bourbon.

"Il problema riguarda tutti e quattro i distretti, sembra che le liste siano piene e non riescano a trovare sostituti per chi è andato in pensione - prosegue Bourbon - e ci sono cittadini, anche in situazioni delicate, che non sanno come fare. Anche una sola persona senza medico di famiglia è un fatto grave".

A questo si aggiunge il problema "della carenza di guardie mediche, infermieri e medici. Il pronto soccorso è in tilt, in ospedale i reparti sono mezzi sguarniti e il personale sta facendo turni da 12 ore".

È da febbraio "che come Cgil lanciamo l'allarme, ma si è fatto finta di niente sostenendo che fosse solo un momento. Ora non so cosa si possa fare - conclude Bourbon - forse solo un miracolo con la moltiplicazione di medici e infermieri perché a breve non saranno più coperti i livelli minimi di assistenza".