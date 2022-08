Frana Val Ferret, proseguono lavori per apertura strada

Proseguono a Courmayeur i lavori per riaprire la strada della Val Ferret, in questo giorni presa d'assalto dai turisti, dopo le colate detritiche da decine di migliaia di metri cubi cadute nella serata di venerdì 5 agosto dai torrenti Rochefort e Montittaz.

Nel frattempo il transito nella vallata è consentito esclusivamente dalla strada alternativa Montitta, a senso unico alternato e a "rischio e pericolo dell'utenza". Possono transitare - e solo a bordo di veicoli leggeri (peso massimo 35 quintali) - fornitori e addetti alle manutenzioni urgenti, persone da evacuare, operatori delle valli e proprietari/affittuari "purché autonomi rispetto alle scorte".

La colata di detriti e fango ha investito anche il ponte di Rochefort che per questo "deve essere impegnato da un mezzo alla volta, a passo d'uomo, e con il ponte presidiato da personale ausiliario".

Il transito è consentito, in salita e in discesa, dalle 11 alle 15 e dalle 18 alle 19.30. In caso di precipitazioni, per motivi di sicurezza o legati ai lavori sull'acquedotto le finestre potranno comunque essere sospese o modificate.

Resta valida la chiusura al traffico - per veicoli e pedoni - del tratto di strada comunale da La Palud a Planpincieux.

Confermata anche l'evacuazione preventiva di alcune case ai piedi del ghiacciaio di Planpincieux, monitorato dal 2013 a causa del potenziale rischio crollo verso valle di alcune sue porzioni.