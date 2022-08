Artigianato: Foire d'Eté al via con 400 artigiani

Oltre 400 artigiani ed eventi collaterali durante tutta la giornata per l'inaugurazione della 53/a Foire d'étè, sorella minore della Millenaria di Sant'Orso e manifestazione di punta dell'estate in Valle d'Aosta. Fino alle 20.30 le opere dell'artigianato di tradizione saranno esposte nel centro di Aosta, mentre nella collegiata di Sant'Orso sarà possibile, dalle 9 alle 19, visitare la mostra di Carlo Gadin, "Andamenti sinuosi".

"Riprendiamo con una attività estiva nella normalità - commenta il presidente della Regione, Erik Lavevaz - con un ritorno a una situazione di pre-pandemia. In questi lunghi anni i nostri artigiani, come tutti noi, hanno avuto momenti difficili e questo è un giorno di passaggio verso la ripresa".