Ambiente, una app per scoprire i 5.000 km di sentieri in Vda

Scoprire con un click e in modo veloce la rete di sentieri valdostani. È lo scopo della nuova app Sentieri Vda, da oggi consultabile dal sito della Regione Valle d'Aosta o all'indirizzo catastosentieri.regione.vda.it.

La versione mobile, nata in concomitanza con l'aggiornamento della versione desktop del catasto dei sentieri, permette di ottenere tutte le informazioni su una tratta sentieristica (ce ne sono 6.299) e sulla rete di sentieri aggregati consigliati (1.200).

Nella ricerca di un percorso è possibile impostare - fra le molte cose - i criteri sul dislivello e sullo sviluppo chilometrico. Una volta espresse le proprie preferenze la app restituisce una lista di percorsi in cui viene indicato il livello di difficoltà, la lunghezza del percorso, il dislivello positivo e il tempo di percorrenza. Sul proprio smartphone sarà così possibile visualizzare la scheda di dettaglio del percorso, oltre a ottenere un grafico di sviluppo del dislivello e scaricare la mappa per poterla usare anche offline.

La app - che coinvolge Regione, Corpo Forestale ed è stata messa a punto da In.Va - è stata realizzata grazie a un finanziamento europeo di 50 mila euro.

"Era d'obbligo mettere mano al geo navigatore, sempre molto apprezzato ma che iniziava a pagare il peso degli anni in un mondo virtuale sempre più veloce", commenta l'assessore regionale alle Risorse naturali, Davide Sapinet.