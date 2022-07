Covid: casi attuali sotto quota 1.500, ricoveri salgono a 32

Calano ancora casi di Covid in Valle d'Aosta, passando da 1.528 a 1.484 in base all'ultimo bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute. A fronte di 452 tamponi eseguiti sono 97 i nuovi contagi e 141 le guarigioni.

Salgono invece da 31 a 32 i ricoverati, tutti nei reparti ordinari dell'ospedale Parini. Non si registrano altri decessi, che restano 545 dall'inizio della pandemia.