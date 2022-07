Fai, Farinetti e Magnifico a confronto su salvaguardia ambiente

La Delegazione Fai di Aosta ha organizzato per sabato 30 luglio una giornata di attività in Val Ferret che si concluderà con un momento di confronto sulla salvaguardia dell'ambiente e sull'economia sostenibile. Oscar Farinetti e Marco Magnifico sono i protagonisti del 'Fai Vda Charity Evening. Dialogo sulla salvaguardia ambientale e i cambiamenti climatici', previsto alle 19.30 al Golf Club Courmayeur et Grandes Jorasses. L'invito è rivolto agli iscritti Fai e a tutti coloro che vorranno prendere parte ad una delle proposte della giornata.

Sul green le attività vanno dalla gara di golf (ore 8-19, formula Stableford, tre categorie, con premi speciali e a sorteggio e premi riservati agli iscritti Fai) alla prova di avvicinamento al golf (ore 16-18).

E' possibile inoltre svolgere una breve passeggiata con l'accompagnamento di una guida naturalistica e dei volontari del Fai alla scoperta del paesaggio alpino (ritrovo ore 9,45). A disposizione anche laboratori didattici per bambini (15-16).

Presso Les Maisons de Judith, sempre in Val Ferret, si terrà l'inaugurazione della mostra di Vanni Cuoghi 'Istantanee e incerte penombre' (ore 11-17).

I contributi raccolti in occasione della giornata ai piedi del Monte Bianco saranno destinati alle attività di tutela, di promozione e di salvaguardia del patrimonio ambientale e architettonico italiano. Per partecipare ai singoli eventi è necessaria la prenotazione (aosta@delegazionefai.fondoambiente.it).