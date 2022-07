Si perde di notte sul Monte Emilius, escursionista in salvo

Un escursionista ha perso l'orientamento nella notte rientrando dal Monte Emilius (3.557 metri) e ha chiamato il numero unico di emergenza. Sono così intervenuti con squadre via terra i vigili del fuoco del nucleo speleo alpino fluviale e il soccorso alpino valdostano. L'uomo era nella zona del colle dei tre Cappuccini (3.242 mt). Alle ore 1.40 l'escursionista è stato raggiunto e quindi accompagnato nella fase di rientro. Era in buone condizioni e non ha avuto bisogno di cure sanitarie. L'intervento si è concluso intorno alle 4.