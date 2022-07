Usl, attivati ambulatori nelle località turistiche valdostane

L'Usl ha attivato ambulatori medici ad accesso diretto nelle principali località turistiche della Valle d'Aosta, per "contribuire a ridurre i disagi per l'utenza e gli accessi non appropriati in Pronto soccorso". Lo spiega l'azienda sanitaria in una nota.

Gli ambulatori sono attivi a Courmayeur, La Thuile, Cogne, Valtournenche, Val d'Ayas, Gressoney-Saint-Jean, Gressan-Pila e saranno aperti nei giorni feriali.

Orari e numeri di telefono dei medici saranno affissi nei Comuni, nelle sedi ambulatoriali e nelle strutture ricettive.

Eventuali variazioni saranno comunicate sul sito dell'Usl. Non sono previste visite a domicilio. Gli iscritti al servizio sanitario regionale non dovranno pagare il ticket, i non iscritti dovranno pagare 10 euro per le prescrizioni di ricette mediche e 25 euro per una visita. Gli ambulatori saranno aperti nei mesi di luglio e agosto.