Covid: salgono a 35 i ricoveri, quasi 2.000 gli attuali positivi

Salgono a 35 i positivi al Coronavirus ricoverati nei reparti ordinari dell'ospedale Parini di Aosta, due in più in rispetto al bollettino ministeriale di venerdì. Nessuno si trova in terapia intensiva. Il numero degli attualmente positivi è sostanzialmente stabile, a quota 1.970. A fronte di 510 tamponi, sono 138 i nuovi positivi nelle 24 ore e 139 i guariti. Non si registrano altri decessi, che restano 540 dall'inizio della pandemia.