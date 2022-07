Regione europea dello sport, commissione Aces in Vda

La commissione dell'Aces Europe è arrivata in Valle d'Aosta e nei prossimi giorni effettuerà alcuni sopralluoghi per valutare la candidatura a Regione europea dello sport 2023. L'esito delle valutazioni è atteso entro dieci giorni.

Dopo l'annuncio dei mesi scorsi la candidatura è stata presentata nel pomeriggio a palazzo regionale. "Il marchio Aces può non essere importante sotto il profilo di promozione - dice l'assessore allo Sport, Jean-Pierre Guichardaz - se non viene capitalizzato. Se la Valle d'Aosta vincerà, il marchio sarà usato sotto il profilo della visibilità. Questa candidatura per noi è una possibilità per raccontare la vocazione di un territorio piccolissimo".

Sabato la commissione sarà a Breuil-Cervinia mentre domenica pomeriggio si recherà a Pila. "Abbiamo visto il dossier, che è stato fatto con cura e professionalità. La commissione, formata da cinque persone, darà una votazione" e la Valle d'Aosta "passerà come Regione europea dello sport se supererà i 75 punti", spiega Gian Francesco Lupatelli, presidente di Aces Europe. A dicembre, aggiunge, "è prevista la consegna delle bandiere a "più di 200 municipi nell'emiciclo del Parlamento europeo".