Manager valdostana Pirovano a giudizio, furto in aeroporto

La procura di Torino ha citato a giudizio Monica Pirovano, 57 anni, la top manager valdostana che nel 2019 fu denunciata dalla polizia all'aeroporto di Caselle con l'accusa di essersi impadronita di un orologio e un braccialetto che una viaggiatrice aveva lasciato su un nastro trasportatore. Il processo si aprirà a settembre e sarà celebrato dal giudice Luca Del Colle.

Pirovano, ex presidente di Confindustria Aosta, dopo la denuncia aveva spiegato che la sua idea era consegnare i preziosi alla proprietaria - se fosse riuscita a rintracciarla - o depositarli all'Ufficio oggetti smarriti. Il pubblico ministero Chiara Maina aveva aperto un fascicolo per il reato di furto.