Aosta, estate alla Bocciofila fra eventi e cinema all'aperto

(ANSA) - AOSTA, 21 LUG - Undici appuntamenti per animare l'estate di Aosta nel quartiere Cogne. Li organizza la rinnovata Bocciofila della zona, "uno spazio aperto dove far nascere sinergie", dicono dal Comune. "Vogliamo che in questo luogo si viva la comunità", commenta l'assessore alle Politiche sociali, Clotilde Forcellati.

Il 29 luglio alle 21 è in calendario il primo appuntamento con cinema all'aperto, organizzato in collaborazione con il Csv, con la proiezione del film "Quasi amici" mentre in 30 luglio si terrà il torneo di bocce femminile. Cinque gli appuntamenti ad agosto: il 5 alle 18 si terrà l'evento "Alla scoperta del Tai Chi", il 12 torna il cinema all'aperto con la proiezione della pellicola "Ricomincio da qui", il 19 si terrà "Musica e bocce", con brani dagli anni 50 agli anni 70. Il 24 è in calendario una serata dedicata al lavoro a maglia e il 26, per il cinema all'aperto, sarà proiettato "La famiglia Belier".

Il primo dei quattro appuntamenti di settembre è previsto il 5, alle 16, con "A tutto social" mentre il 9 è in calendario un evento a sostegno di "Dynamo camp". L'11 a partire dalle 14,30 è previsto un pomeriggio di giochi intergenerazionali con l'associazione scacchi Aosta e il 18 si terrà il secondo appuntamento di "A tutto social". Tutte le attività sono gratuite.

"Vogliamo accogliere tutte le fasce d'età e in questa ottica abbiamo voluto aprirci alla comunità e alle collaborazioni con associazioni del territorio". Sono in previsione anche alcuni eventi in attesa dell'Aosta Pride del 24 settembre. "Questo dimostra il desiderio di condividere e aprirsi alla comunità tutta", conclude Forcellati. (ANSA).