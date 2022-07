Allerta ghiacciaio in Val Ferret, evacuate alcune case

Traffico deviato su una strada secondaria durante la notte in un tratto della Val Ferret e alcuni immobili evacuati a partire dalle 17: il 'codice giallo' per i temporali attesi nel pomeriggio di oggi e domani ha fatto attivare misure preventive di protezione civile ai piedi del ghiacciaio di Planpincieux, monitorato fin dal 2013.

Fondazione montagna sicura ha emesso un report di allertamento per uno scenario che coinvolge un volume di ghiaccio a potenziale crollo di 400 mila metri cubi. Il Comune di Courmayeur ha quindi emanato un'ordinanza. E' previsto, dalle 17 alle 23 di oggi e dalle 8 alle 14 di domani, che il tratto di strada comunale bivio Meyen Montitta/Planpincieux sia presidiato e in caso di precipitazioni il transito veicolare e pedonale venga dirottato (con senso unico alternato) lungo la strada della Montitta. Proprio su quest'ultima strada sarà deviato il traffico veicolare e pedonale dalle 23 di oggi alle 8 di domani.

Il Comune precisa in una nota che sul "restante territorio di Courmayeur tutte le attività turistico ricettive e sportive procedono normalmente".