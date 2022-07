Comunità energetiche rinnovabili, giunta Vda approva ddl

La giunta regionale ha approvato la proposta al Consiglio regionale del disegno di legge riguardante le 'Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili (Cer) e dell'autoconsumo collettivo'.

La proposta prevede che la Regione possa concedere contributi per la predisposizione degli studi di fattibilità e della progettazione delle Cer, per la loro istituzione e per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili a servizio delle stesse. Ai contributi potranno accedere le Cer costituite sul territorio regionale, gli enti locali e le loro forme associative che proporranno l'istituzione di una Cer per la predisposizione degli studi di fattibilità e progettazione.

Le agevolazioni potranno essere concesse nella misura complessiva massima di 200.000 euro per ogni Cer e, per gli enti locali e loro forme associative, di 50.000 euro destinati agli studi di fattibilità e alla progettazione della comunità energetica. Nell'ambito della proposta di Po Fesr 2021/27 è stata prevista una misura a sostegno delle Cer per un importo stimato di 3 milioni di euro che, una volta approvato il programma, potrà contribuire allo sviluppo di questa azione.

"La transizione energetica ci vedrà tutti coinvolti e non possiamo non essere protagonisti di questo cambiamento epocale", dichiara l'assessore allo Sviluppo economico, formazione e lavoro, Luigi Bertschy.