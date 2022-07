Covid, in Vda aperte prenotazioni per quarta dose vaccino

A seguito della circolare con cui Ministero della Salute, Cts ed Aifa hanno ampliato la platea vaccinale destinataria della quarta dose della vaccinazione anti-Covid-19, è possibile accedere alla prenotazione per tutti gli over 60 e per i soggetti fragili. Lo comunica l'Usl della Valle d'Aosta.

L'accesso alla vaccinazione per queste categorie sarà possibile da lunedì 18 luglio. Le prenotazioni possono essere effettuate sul portale di Poste Italiane. Il libero accesso alla vaccinazione rimane possibile ma, per evitare ritardi e disservizi, è raccomandata la prenotazione.

In relazione all'incremento della platea, sono state aumentate le sedute vaccinali e l'hub vaccinale di Pollein-Grand Place sarà aperto, oltre che il martedì pomeriggio, anche il venerdì pomeriggio (14-20) a partire dal 22 luglio, nei mesi di luglio ed agosto. Sono inoltre previste sedute presso l'hub vaccinale di Châtillon sabato 16 luglio e sabato 20 agosto e nel poliambulatorio di Donnas domenica 7 agosto (orario per entrambe le sedi: dalle 8 alle 14).