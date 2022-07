Governo: Ricci, non credibile ipotesi Draghi bis

(ANSA) - AOSTA, 09 LUG - "Non ritengo credibile" l'ipotesi di un Draghi bis. Così all'ANSA Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, presidente di Ali e coordinatore dei primi cittadini dem, a margine di un evento per la promozione della candidatura di Aosta a 'Capitale italiana della cultura 2025'.

"Anzitutto - ha spiegato Ricci - perché Draghi ha una grande autorevolezza internazionale, si è messo a disposizione del Paese e non possiamo metterlo dentro dinamiche politicistiche da prima Repubblica. Ha fatto un patto con Mattarella, ha fatto un patto con le forze politiche, per un governo di unità nazionale". Inoltre "mancano sostanzialmente sei mesi alla fine della legislatura, quindi occorre da parte di tutti serietà e capacità di mettere al centro i problemi degli italiani a iniziare dall'inflazione, che è l'emergenza purtroppo numero uno, rafforzata da questa maledetta guerra che purtroppo Putin continua a portare avanti". (ANSA).