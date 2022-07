Governo: Ricci, Conte non ributti M5s tra i gilet gialli

"Conte quando era premier ha europeizzato il M5s, è stato protagonista della partita del Pnrr e ora non può ributtare i Cinque stelle tra i gilet gialli o movimenti ai quali magari Di Battista ancora fa riferimento".

Così all'ANSA Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, presidente di Ali e coordinatore dei primi cittadini dem, a margine di un evento per la promozione della candidatura di Aosta a 'Capitale italiana della cultura 2025'.

"E' chiaro - ha spiegato Ricci - che se i Cinque stelle escono dal governo un minuto dopo il leader diventa Di Battista". In questo senso "Conte ha sviluppato in questi anni una linea pragmatica di governo europeista e quindi i Cinque stelle cambierebbero pelle di nuovo: il ruolo di Conte verrebbe meno. Quindi anche per questo occorre che i Cinque stelle di Conte rimangono al governo".