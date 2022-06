L'Assemblea dei soci di Cva ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione - composto da cinque componenti - per il triennio 2022-2024. Marco Cantamessa è confermato Presidente, così come Giuseppe Argirò come amministratore delegato. Gli altri consiglieri sono i confermati Fabio Marra e Marzia Grand Blanc, oltre a Valeria Casali che sostituisce Monique Personettaz. Il Collegio Sindacale è composto da Gianni Odisio (Presidente) e da Carmelo Marco Termine e Federica Paesani (sindaci effettivi).