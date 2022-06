In Vda poca acqua e caldo anche a luglio e agosto

"Precipitazioni sotto la media (legate per lo più ad apporti da fenomeni convettivi) e temperature sopra la media soprattutto dalla seconda metà di luglio e per il mese di agosto". Sono le previsioni a lungo termine realizzate dal Centro funzionale regionale e illustrata dalla responsabile Sara Ratto durante la conferenza 'Siamo agli sgoccioli' relativa alla carenza idrica.

La situazione attuale con circa il 50% di riduzione di portata dei corsi d'acqua, ha spiegato Edoardo Cremonese di Arpa Valle d'Aosta, è quella che era stata prevista dagli uffici regionali come scenario per il 2050.