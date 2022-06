Maltempo: forti temporali, chiuse Val Ferret e Val Veny

A seguito della criticità gialla per rischio idrogeologico e forti temporali Val Veny e la Val Ferret, in Valle d'Aosta, sono chiuse alla viabilità.

Il particolare, dalle 11.30 ci sarà il divieto di circolazione in auto e a piedi in Val Veny, dal ponte delle Capre al bivio di Plan Ponquet. Inoltre, sarà chiusa la pista camionabile. In Val Ferret il divieto di circolazione in auto e a piedi sarà in vigore dalla sbarra di La Palud e nelle aree non sicure, "non contraddistinte da segnaletica orizzontale verde", spiegano dal Comune di Courmayeur. Le strade di accesso a Planpincieuex e Rochefort saranno chiuse. Le misure di protezione civile preventiva saranno revocate non appena le condizioni meteo lo permetteranno, "poiché la fine dei fenomeni temporaleschi è prevista per il primo pomeriggio", proseguono dal Comune.

Oggi la commissione Ambiente del Senato è in visita a Courmayeur, su SkyWay, per un appuntamento incentrato sul mondo dei ghiacciai e sulle sfide del cambiamento climatico.