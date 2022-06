Latte: Regioni alpine, è emergenza costi di produzione

(ANSA) - AOSTA, 24 GIU - "La problematica dei costi di produzione sta assumendo caratteri di vera e propria emergenza in alcuni settori e in special modo per la zootecnia del latte in montagna dove, in molti casi, a oggi viene riconosciuto un prezzo alla stalla inferiore alla pianura, a fronte di costi generalmente più alti, generando un'emergenza non più meramente congiunturale ma anche strutturale, territoriale, ambientale e sociale". Lo scrivono i sei assessori all'Agricoltura delle Regioni e delle province autonome dell'Arco Alpino in una lettera indirizzata all'assessore all'Agricoltura del Veneto, Federico Caner, "affinché nella sua veste di coordinatore della commissione delle Politiche Agricole - si legge in una nota -, sottoponga le istanze espresse al Ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli".

Nella lettera si chiede al Ministro "un sostegno puntuale e importante da erogare in tempi brevi alle aziende zootecniche ubicate nelle zone montane, sulla base dei capi produttivi di ognuna - aggiungono dalla Regione -. Parallelamente all'istanza avanzata a livello nazionale - proseguono dall'amministrazione regionale - sempre nell'ottica di sostenere il settore zootecnico in questa fase delicata, la Giunta regionale sta valutando la possibilità di concedere aiuti specifici che integrerebbero quanto previsto dal Governo centrale.

La collaborazione permette "un proficuo confronto tecnico e politico" e "contribuisce anche a rendere molto più incisiva la richiesta di attenzione per i nostri territori", commenta l'assessore all'Agricoltura in Valle d'Aosta, Davide Sapinet.

(ANSA).